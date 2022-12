La vitamina C té la fama de reforçar les defenses i ser un escut excel·lent contra refredats, però aquest nutrient, també conegut com a àcid ascòrbic, té també altres virtuts que es fan notar especialment durant l'hivern. Es tracta d'una vitamina que el nostre organisme no sintetitza per si mateix i que a més és hidrosoluble, cosa que vol dir que es dissol en aigua i s'elimina a través de l'orina, per això és important ingerir-ne diàriament les quantitats necessàries a través de la dieta.

Entre totes les propietats de l'àcid ascòrbic n'hi ha algunes que milloraran el nostre benestar durant els mesos més freds de l'any:

1. Enforteix les nostres defenses contra grips, catarros i refredats

Hi ha centenars de virus causants de refredats i catarros, les condicions climàtiques de l'hivern fan que visquem i fem més vida social en ambients tancats, que afavoreixen la proliferació i la transmissió dels virus. Els experts insisteixen a subratllar el fet que la Vitamina C no guareix els refredats ni tampoc evita el contagi: per això, l'única fórmula és la suma d'hàbits com rentar-se les mans amb freqüència, ventilar els interiors per impedir la concentració de virus i evitar al màxim possible espais tancats i concorreguts.

Tot i això, un altre dels motius pel qual els refredats i les grips proliferen en aquesta estació és que el fred pot interferir en el funcionament de la barrera defensiva de la mucosa respiratòria. I en això, la vitamina C sí que ens pot ajudar.

La seva acció participa en el manteniment de l'estructura de la pell i les mucoses, la primera línia de defensa que impedeix l'entrada de virus i altres microorganismes al cos. A més, s'ha demostrat que estimula la producció de diferents tipus de leucòcits, encarregats de detectar, immobilitzar i destruir el patogen invasor.

Això sí, perquè el sistema immunitari sigui eficient, el més efectiu és combinar la vitamina C amb un còctel diari de vitamines de diversos grups (A, B, D, E...). Totes treballen complementant els seus beneficis per armar un sistema immunitari fort que pugui prevenir i reduir la durada i la severitat dels símptomes.

2. Protegeix-te la pell, per dins i per fora

El vent i el fred debiliten la pell i afavoreixen la deshidratació, cosa que provoca sequedat, vermellors, irritació… La clau per mantenir-la protegida i saludable és la hidratació. Tot i que durant els mesos d'hivern tenim menys sensació de set, cal procurar beure amb freqüència i incloure a la dieta varietat de fruites i verdures, que aporten un extra d'aigua i a més són riques en vitamines i antioxidants.

Tot i que no és l'única que contribueix al bon estat de la pell, la vitamina C n'és un dels millors aliats. Si forma part de la formulació de nombroses cremes i sèrums és perquè millora la textura de la pell, ja que estimula la síntesi del col·lagen (responsable de la fermesa i la finor de la pell) i ajuda a mantenir el nivell òptim d'hidratació. A més, com que és un potent antioxidant, la protegeix dels efectes de les agressions externes com: el fred, el sol, la contaminació, etc.

3. Millora l'estat de les articulacions

Encara que el fred i la humitat no són els causants de l'artritis, sí que poden augmentar la sensació de dolor i rigidesa a les articulacions afectades. L'explicació és que amb el fred, els músculs es contrauen i obliguen les articulacions a estar més rígides. A més, la Societat Espanyola de Reumatologia afegeix que la baixada de temperatures està relacionada amb un augment de la viscositat del líquid sinovial, un lubricant natural dels cartílags que facilita el moviment articular, cosa que provoca una fricció més gran que pot fer que facin més mal genolls, els colzes, els turmells…

La vitamina C és essencial per a la producció de col·lagen, un dels principals components dels lligaments, tendons i cartílags. I a més, és la responsable de donar-los elasticitat i flexibilitat.

Per proporcionar a l'organisme les quantitats adequades de vitamina C, només cal incloure a l'alimentació diària (durant tot l'any, no només a l'hivern) cinc racions de fruites i vegetals variats. Aquest nutrient es troba als cítrics (taronges, aranges, mandarines…) però també en altres aliments com a aceroles, maduixes, kiwis, papaia, guaiaba, bròquil, cols de brussel·les, verdures de fulla verd fosc…

