Fa tot just dos mesos es van complir tres anys de l’inici de la declaració d’emergència de salut pública per la pandèmia provocada pel coronavirus. La mateixa que va concentrar tots els esforços en una vacunació massiva per controlar-la i que ha ratificat el valor fonamental de les vacunes a tots els països del món.

No obstant, no és la primera vegada que les vacunes són factors crítics per frenar l’impacte d’una malaltia infecciosa, o fins i tot erradicar-la, com és el cas de la verola, que van patir milions de persones fins que es va desenvolupar la vacuna corresponent. I és que, des del seu desenvolupament, les vacunes són una peça clau en les polítiques de salut pública i contribueixen a l’increment de l’esperança de vida de la població a escala mundial –s’estima que el 2025, la proporció d’adults de més de 50 anys arribarà al 50% de la població total de la Unió Europea– i a la reducció de la càrrega de malaltia i mort de milions de persones anualment.

Per això, més que una despesa, les vacunes han de ser considerades com una inversió, ja que són una de les eines més efectives del sistema sanitari, i no només en la prevenció de les malalties infeccioses i en la disminució de la mortalitat, sinó també, pel seu paper en el manteniment de la qualitat de vida i en la reducció de visites mèdiques, tests de diagnòstic i hospitalitzacions.

Les vacunes: essencials en totes les etapes de la vida

Atès que les vacunes no només prevenen malalties, sinó que també protegeixen de les complicacions i la discapacitat freqüentment associada a elles, una dada a tenir en compte és que la vacunació és necessària en totes les etapes de la vida. Tant en nens com en adolescents, o fins i tot en persones que ja han arribat a la maduresa, en persones que tenen alguna malaltia o estan completament sanes. Sense la immunització al llarg de la vida, malalties infeccioses com la covid-19 mateix, la grip estacional, l’herpes zòster o la malaltia pneumocòccica continuarien causant una morbiditat i mortalitat substancials, especialment en l’edat adulta.

L’augment progressiu de longevitat de la població comporta que els programes de vacunació dirigits a adults siguin ara més importants que mai. De fet, en el calendari vacunal al llarg de la vida aprovat per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del SNS, la vacunació deixa de ser exclusiva per a lactants, nens i adolescents i es consolida en les persones a partir de 65 anys com una eina per contrarestar la vulnerabilitat del seu sistema immunitari. Aquesta vulnerabilitat es deu a factors com la immunosenescència, que suposa el deteriorament gradual del sistema immune provocat per l’edat. Aquest procés comporta que el nostre sistema de defenses sigui menys hàbil a l’hora d’identificar i controlar possibles amenaces.

700.000 persones cada any moren per infecció de microbis resistents i es preveu que, si no s’actua, el 2050 es podria arribar als 10 milions de persones

Immunofitnes

L’immunofitnes és un estil de vida que se sustenta en hàbits saludables que ajuden que el sistema immunitari envelleixi saludablement. I és que per combatre les agressions externes a què estem exposats durant tota la vida és necessari portar a terme certs hàbits saludables que redueixin els efectes de la immunosenescència.

GSK, companyia farmacèutica compromesa amb la cura de la salut de les persones i conscient de l’impacte de la immunosenescència, va posar en marxa el projecte Immunofitnes, que pretén conscienciar sobre la importància de mantenir un sistema immune sa. Aquest estil de vida posa el focus en quatre pilars: alimentació saludable, vida activa, ment sana i prevenció de malalties mitjançant la vacunació.

Així, a la seva web, https://inmunofitness.es/, reuneix contingut de qualitat amb consells i recomanacions a través de vídeos, articles, entrevistes i taules d’exercicis, de manera que les persones de més de 50 anys tinguin a la seva disposició diferents consells d’hàbits saludables per incloure en el seu dia a dia i combatre les conseqüències de la immunosenescència, perquè, tal com ells mateixos afirmen, «la salut també s’entrena».