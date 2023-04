Menjar sa i bé surt de mitjana cinc vegades més car que seguir una dieta que simplement satisfaci les necessitats d’energia, segons l’informe ‘L’estat de la seguretat alimentària i la nutrició’ que cinc agències de les Nacions Unides elaboren anualment. El 2022, l’estudi va concloure que gairebé 3.100 milions de persones no podien permetre’s una alimentació saludable el 2020. En aquell temps ja hi havia les repercussions econòmiques de la pandèmia de covid, però no les de la guerra d’Ucraïna ni les de la inflació galopant que sacseja Occident, les quals es veuran reflectides en informes venidors. Investigacions al marge, hi ha una manera més fàcil i ràpida de comprovar aquesta situació: anar al supermercat, comparar els preus d’aliments beneficiosos per a la salut amb altres productes de no tanta primera necessitat i constatar que una sola poma costa més que una llauna de cervesa. Passa a Espanya i el vídeo d’un consumidor donant fe d’això ja és viral.

L’usuari de TikTok @javierroman097 mostra en un vídeo la diferència de preus entre els dos productes i ironitza amb la situació. «Vida sana», escriu, junt amb una emoticona d’un braç fort, donant a entendre que portar un estil de vida saludable no surt barat. Per demostrar-ho, entra a comprar en una cadena de supermercats coneguda i ensenya a càmera com una cervesa Mahou de 33 centilitres costa 0,69 euros. També mostra que una ampolla d’un litre de la mateixa marca, present en la majoria de lineals d’establiments del país, puja a 1,71 euros. En canvi, després es dirigeix a la secció de fruita, agafa una poma, la pesa i salta la sorpresa: 0,77 cèntims, assenyala sense arribar a opinar explícitament sobre el preu. Perquè costa trobar paraules per explicar com una poma de la varietat Pink lady, per molt gran que sigui (pesava 220 grams), val 3,50 euros el quilo, com es veu en el vídeo. «Cada vegada veurem més famílies que amb els seus sous i ingressos no seran capaços d’assolir una dieta saludable», va alertar Víctor Aguayo, director de nutrició del Fons de l’ONU per a la infància (Unicef), participant en l’informe citat anteriorment. Un fet que ha constatat aquest usuari de TikTok en un vídeo que ja suma més de 900.000 visualitzacions i 75.000 ‘likes’. Millor prendre-s’ho amb humor Per acabar, l’home es grava a si mateix al pàrquing del supermercat i ensenya el que ha comprat. «Jo m’he agafat l’arbre sencer», afirma en to jocós. Amb raó, ja que al girar la càmera mostra que no ha omplert el maleter amb pomes, sinó amb un munt de packs de cervesa. No li falta raó, és millor prendre’s amb humor l’augment desorbitat dels preus que s’ha registrat en els últims mesos. (Poder) portar una dieta sana, si de cas que les Nacions Unides continuïn fent informes.