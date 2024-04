El colesterol i les tiroides es poden controlar amb aquest superaliment asiàtic

Cuidar la nostra salut és fonamental per poder viure més anys i això, ho saben molt bé els asiàtics. La part Oriental ens ha anat conquistant a poc a poc, aportant un munt de trucs de bellesa i de salut, entre altres. En aquest article us duem un dels seus superaliments, ideal per reduir el colesterol i controlar les tiroides.

Aquestes dues malalties són molt freqüents i perilloses per la nostra salut. Així doncs, conèixer remeis naturals per fer-los front és un gran avenç.

Hi ha superaliments de tota mena i amb tota mena de finalitats, encara que els que més prevalen són els que són ideals per aconseguir baixar de pes o ajudar-nos a guanyar massa muscular. Després, n'hi ha d'altres especialment utilitzats per frenar la caiguda dels cabells o agafar millor el son.

En aquest cas, el superaliment que esmentem avui ajuda a controlar la tiroide i a reduir el colesterol, un combo que segur ajudarà milions de persones arreu del planeta. El seu origen és asiàtic i se'l coneix popularment com alga laver, un diürètic natural que té molt a dir a la nostra dieta.

Menjar alga laver és el millor per reduir el colesterol i controlar les tiroides / freepik

Els beneficis principals del superaliment asiàtic

Entre els beneficis que ens pot proveir l'alga laver, podem destacar els següents:

Redueix el colesterol . És excel·lent per combatre els problemes de pell i les mucoses , gràcies al seu alt contingut en vitamina A i omega-3 . També dificulta que els dipòsits de greix s'acumulin al nostre cos. A més , conté aminoàcids com la fenilalanina, la qual ens redueix la gana.

És excel·lent per , gràcies al seu alt contingut en . També dificulta que els dipòsits de greix s'acumulin al nostre cos. A més Diürètic natural. Té un alt contingut a clorofil·la, la qual millora la capacitat d'oxigenar i depurar la sang, facilitant la digestió.

Té un alt contingut a la qual facilitant la digestió. Capacitat per regular la tiroide. És gràcies a la quantitat que conté de iode, que estimula el bon funcionament de la glàndula tiroide. Descongestiona els ganglis limfàtics i posa en marxa la secreció de les glàndules endocrines, per la qual cosa promou el metabolisme cel·lular.

A quines receptes podem incloure l'alga laver

El plat més conegut que inclou l'alga laver és el sushi, però també es pot incloure en moltes altres receptes. Algunes de les més populars són alguns saltejats, sopes o patés.