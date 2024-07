Com es detecten les cataractes? Aquests són els símptomes

Una de les parts més importants de l'ull és el cristal·lí. Una petita lent encarregada de permetre que l'ull enfoqui els que veiem amb nitidesa. Però amb el pas del temps aquesta lent natural va envellint, perd la flexibilitat i la transparència, i es torna més opaca.

En altres paraules, apareix la cataracta que impedirà al pacient enfocar correctament a diferents distàncies.

La cataracta pot derivar en una pèrdua de visió del pacient pel fet que es va perdent la transparència del cristal·lí de manera progressiva impedint el pas de la llum a la retina.

Aquesta visió ennuvolada genera dificultats en activitats quotidianes tan simples com llegir, veure la televisió, conduir o identificar expressions facials d'un altre individu.

Senyals que tinc cataractes

Segons assenyala la Societat Espanyola d'Oftalmologia (SEO), entre els senyals més habituals de l'aparició de les cataractes destaquen:

Visió borrosa.

“Intolerància a llum intensa (fotofòbia) amb possibles cercles al voltant de focus de llum (fars de cotxes, fanals)”.

Alteració de la percepció dels colors.

A més, el pacient pot notar “una millora en la seva visió de prop així com canvis en la graduació, ja sigui en ulleres o en lents de contacte”.

Tothom pot patir cataractes?

Si, qualsevol pot patir aquesta afecció del cristal·lí al llarg de la seva vida ja que és una patologia associada a l'envelliment, encara que en alguns casos pot aparèixer en persones molt joves (cataracta congènita o juvenil).

Però com adverteixen els especialistes en oftalmologia de la SEO hi ha una sèrie de factors de risc que poden inclinar la balança i augmentar les probabilitats de tenir cataractes. Els principals són:

Patir altres malalties com diabetis.

L'exposició perllongada al sol.

Fumar.

Patir obesitat.

Hipertensió arterial.

Patir altres malalties als ulls, com la uveïtis.

Haver estat operat dels ulls.

Haver patit algun traumatisme ocular.

Ús perllongat d'alguns fàrmacs (sobretot corticoides, especialment orals i inhalats).

Els tractaments de radioteràpia.

Tenir antecedents familiars.

Una exposició perllongada al sol sense protecció ocular pot provocar cataractes. / .

Com es tracten les cataractes?

La doctora Mercè Guarro, directora transversal del servei d'Oftalmologia OMIQ a l'Hospital Universitari General de Catalunya, explica que:

"Les cataractes no es poden prevenir, però sí que es poden diagnosticar de manera precoç a partir dels 40-45 anys, mitjançant un examen oftalmològic complet per identificar el tipus de cataracta, la mida i la localització; valorar la cirurgia i realitzar un pronòstic ”.

I és que com explica aquesta experta, per al tractament de les cataractes no hi ha col·liris o cap altre tipus de fàrmac: només la cirurgia. I aquesta consisteix en l'extracció del cristal·lí per substituir-lo per una lent artificial.

El tipus de cirurgia més habitual per eliminar les cataractes és la denominada facoemulsificació per ultrasons que, tal com explica la doctora Guarro, consisteix a:

"Una tècnica quirúrgica amb ultrasons per fragmentar el contingut opac del cristal·lí i així poder-lo aspirar posteriorment. Després de retirar-lo, es col·loca una lent intraocular que substitueix el cristal·lí, per evitar l'ús d'ulleres gruixudes”.

La lent que s'introdueix pot ser de diversos tipus segons explica la SEO:

Lents monofocals per a la visió de lluny.

per a la visió de lluny. Lents bifocals : per a prop i lluny.

: per a prop i lluny. Lents trifocals , que permeten “la visió llunyana, intermèdia i propera alhora”

, que permeten “la visió llunyana, intermèdia i propera alhora” Lents tòriques, utilitzades per corregir l'astigmatisme.

L'elecció d'una o altra dependrà del tipus de pacient al qual se li posin:

És una operació molt senzilla, per a la qual el pacient és anestesiat amb gotes, i en el cas que no sigui possible, s'anestesia localment al voltant de l'ull i el pacient haurà de portar l'ull tapat després de la intervenció.

Tot el procés no dura més de 10 minuts i el pacient podrà abandonar el quiròfan sense l'ull tapat i amb una bona visió.

La doctora Guarro apunta que “un cop finalitzada la cirurgia el pacient podrà fer vida normal, però ha de prendre algunes mesures preventives: