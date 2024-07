Què significa el SPF de les cremes solars i com triar la millor per a cada tipus de pell?

Ara sí que ja és estiu, especialment per a aquells que ja s'han traslladat al lloc de vacances. Segons els experts en meteorologia, tot sembla indicar que serà un estiu extremadament càlid i caldrà protegir-se del sol amb molta prudència.

Perquè com cada any ens enfrontarem a intenses ratxes de sol sense interrupció on s'ha de cuidar al màxim la protecció de la pell. Per això, durant aquests mesos es recorre a l'ús dels protectors solars.

Però dins dels fotoprotectors hi ha una gran varietat on escollir i no sempre és fàcil.

Per això, és essencial conèixer determinades característiques d'aquest tipus de productes per tal d'escollir el que millor i més eficaçment s'adapti a les nostres necessitats.

Protector solar: no tots son iguals / PIXABAY

Què és un fotoprotector solar i quin triar en cada cas?

El protector solar és un producte dermocosmètic que té com a objectiu disminuir l'absorció de la pell dels raigs UVA i UVB.

Així s'eviten tant danys immediats com les cremades solars, però també altres patologies a llarg termini, com ara:

Taques cutànies

Arrugues

Fotoenvelliment prematur

Fins i tot, en casos més greus, l'aparició de càncer de pell.

Per la importància que cobra aquest producte en les dates que s'acosten, la doctora Carmen Arsuaga, cap de Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Sanitas La Zarzuela, explica uns consells bàsics per saber com triar el protector ideal per a cada persona.

Protector solar. / PIXABAY

Què és el factor de protecció?

El primer que hem de comprendre és què vol dir el Factor de Protecció Solar.

“L'FPS és un índex que ens proporciona informació sobre el temps de protecció davant de la cremada del sol que ofereix una crema de protecció solar”, explica la dermatòloga.

Es tracta d'un factor entre el temps d'exposició al sol que pot romandre la nostra pell sense que aparegui cremada solar utilitzant filtre solar i el temps en què apareix aquesta cremada solar sense utilitzar-lo.

Per tant, variarà segons tinguem la pell més clara o fosca i la intensitat de radiació solar.

Com detalla la doctora Arsuaga, a més, hem de tenir en compte aquestes altres circumstàncies:

“Depenent del tipus de pell que es protegirà (més clara, més fosca), la localització (cara, cos), així com altres factors com la tendència acneica, la pell seca o la sensibilitat cutània, triarem un filtre de protecció solar amb un FPS i unes característiques de presentació (gel, esprai o crema) que s'adapti a les nostres necessitats”.

Cal saber quin protector solar ens convé / PIXABAY

Que hem de tenir en compte?

El primer és el nostre color de pell

Com més clar sigui, més gran ha de ser l'FPS. Les pells més clares es cremen amb més facilitat, i en menys temps, mentre que les fosques es bronzegen amb més facilitat, i triguen més a cremar-se.

Quan aplicar el protector solar?

Doncs l'experta explica que cal aplicar el fotoprotector mitja hora abans d'exposar-se al sol i tornar-lo a aplicar cada 2 hores.

En el cas que suem massa o practiquem esports aquàtics, hem de renovar la crema amb més freqüència.

I una altra cosa molt important: és igual que el dia estigui ennuvolat, els raigs segueixen aquí i cal continuar protegint-se.

Compte amb les zones més sensibles.

La cara, la calba, les espatlles, l'escot, la part posterior de coll i orelles estan especialment exposats al sol, així que cal tenir especial cura amb la protecció solar en aquestes zones.

Cal fer servir fotoprotector encara que no es vagi a la platja o a la piscina. / .

Evitar l'exposició solar a les hores centrals del dia , especialment de 12:00 a 16:00.

, especialment de 12:00 a 16:00. Aquells amb tendència acneica i les pells greixoses en general

Han de fer servir filtres de protecció solar lliures de greix (oil-free), preferentment en textura de gel.

Pell és sensible o reactiva

Cal utilitzar filtres de protecció adaptats a aquestes necessitats, optant per formulacions hipoal·lergògenes, amb actius calmants i hidratants i FPS alts.

En cas que hi hagi antecedents familiars o personals de càncer de pell

S'ha d'utilitzar FPS d'alta protecció, i és fonamental evitar les cremades solars.

En funció de l'activitat que es realitzarà:

Es poden fer servir fotoprotectors adaptats. Per a les persones que facin activitats esportives aquàtiques hi ha protectors resistents a l'aigua.

Pels que practiquen esports a l'aire lliure

Hi ha diverses presentacions en forma d'esprai, gel, boires, etc. que permeten una millor adaptació a l'augment de la sudoració que comporten aquests esports.

Una qüestió molt important: no cal associar la fotoprotecció exclusivament amb anar a la platja o la piscina.

Com adverteix la dermatòloga, “fent una passejada, al parc o en una terrassa el sol et pot cremar igual. Així que en aquesta època recorda aplicar el fotoprotector diàriament si estaràs a l'aire lliure”.

És important seguir les instruccions de l'etiquetatge del fotoprotector i respectar la data de caducitat o certificat PAO (termini després d'obertura).

En general, durant l'època estival és aconsellable aplicar filtres solars d'alta protecció, especialment el factor de protecció 50 .