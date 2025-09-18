Entre vinyes i tòfones: la tardor més idíl·lica es viu a la regió suïssa d’Yverdon
Un viatge de sabors i colors on cada camí porta al vi, a la tòfona o a l’horitzó alpí.
Martín Álvarez
La Région d’Yverdon-les-Bains, també coneguda com a Nord Vaudois, condensa en un territori compacte allò que molts viatgers identifiquen com “l’essència de Suïssa”: vinyes, senders entre muntanyes i una gastronomia marcada per la tòfona i els productes de proximitat. Situada entre el llac de Neuchâtel i els cims del Jura, aquesta destinació sorprèn per la seva autenticitat i per la facilitat amb què s’hi arriba des de Ginebra o Zúric. A la tardor, l’estació es tenyeix de colors càlids i es converteix en el moment ideal per descobrir-la; la visita a la regió es transforma en una experiència única, capaç d’allunyar-te de les preocupacions rutinàries mentre t’acosta a la natura més autèntica.
Dues AOC amb ànima
La Région d’Yverdon compta amb dues denominacions d’origen vitivinícoles que marquen la seva identitat: Bonvillars i Côtes de l’Orbe.
L’AOC Bonvillars s’estén per 190 hectàrees a la vora del llac de Neuchâtel, entre els 450 i els 550 metres d’altitud. Els seus sòls calcaris i argilosos, juntament amb una exposició sud òptima, donen lloc a vins amb cos i una notable amplitud. En total, 14 cellers integren aquesta denominació, entre ells la Cava de Viticultors de Bonvillars, on mig centenar de viticultors s’agrupen en cooperativa.
Pensant a escapar-te a Suïssa?
Per la seva banda, l’AOC Côtes de l’Orbe, amb 180 hectàrees repartides en 22 municipis, és una de les regions vinícoles més antigues de Suïssa. Aquí la Gamay és la varietat estrella, cultivada juntament amb Pinot Noir i Chasselas. El singular d’aquesta AOC és que moltes explotacions són mixtes i, a més de vinyes, s’hi conreen cereals i s’hi cria bestiar, cosa que imprimeix un caràcter molt particular al paisatge. A la tardor, les vinyes es tornen daurades i vermelles, i l’experiència de tastar un vi amb vistes al llac o al Jura es converteix en un record inesborrable.
Camins de color
Però no tot és vi, creu-me. La Région d’Yverdon presumeix d’una xarxa de més de 280 km de senders senyalitzats. Caminar a la tardor significa endinsar-se en boscos que es tornen rogencs i descobrir panoràmiques obertes cap als Alps i el llac de Neuchâtel. Els favorits de l’estació són les Aiguilles de Baulmes, un conjunt de crestes calcàries amb vistes al Mont Blanc; la cascada del Dard, un passeig curt des d’Yverdon; i les Gorges de Covatannaz, un congost fresc i misteriós. Tres senders meravellosos que converteixen el fet de caminar en una experiència enriquidora i inoblidable.
El Chasseron (1.608 m) és un altre imprescindible. Des de Les Rasses, els senders pugen fins al seu cim, un autèntic balcó natural on s’obre una vista de 360 graus que arriba fins al Mont Blanc en dies clars.
Temporada de tòfona
El mercat de la tòfona de Bonvillars, que se celebra l’últim dissabte d’octubre, s’ha convertit en una cita ineludible per als gurmets. Allà s’hi venen tòfones fresques, olis, formatges o embotits aromatitzats, i s’organitzen demostracions amb gossos tofonaires i tallers per a tota la família.
Més enllà de l’esdeveniment, la regió compta avui amb unes 6 hectàrees de tofoneres cultivades en localitats com Bavois, Mathod, Suchy o el mateix Bonvillars. És possible afegir-se a visites guiades per descobrir com es busquen i es recol·lecten, i acabar l’experiència amb una degustació de plats on la tòfona és la protagonista absoluta.
Sabors de proximitat
Però no et preocupis, perquè la tòfona no està sola. La Région d’Yverdon és també terra de formatges i productes artesans. Aquí es produeixen Gruyère AOP, Vacherin Mont d'Or AOP o la tradicional tomme vaudoise, a més de la dolça Amandine de Sainte-Croix i l’emblemàtica saucisse aux choux IGP, la recepta de la qual es remunta al segle IX. Al llac, el peix més típic és la bondelle fumada, pescada encara de manera artesanal. Tots aquests sabors es poden tastar en xalets de muntanya, formatgeries o restaurants locals que, a la tardor, reforcen les seves cartes amb fondues, risottos i menús de proximitat.
Patrimoni amb caràcter
A més de natura i gastronomia, la Région d’Yverdon ofereix un ric patrimoni històric. Destaquen l’abadia de Romainmôtier, una de les esglésies romàniques més antigues de Suïssa; el castell de Grandson, que celebra el 2026 els cinc-cents cinquanta anys de la seva batalla més cèlebre; els mosaics romans d’Orbe-Boscéaz; i les espectaculars coves de Vallorbe, un viatge subterrani entre estalactites i galeries il·luminades.
Aquests llocs aporten al viatge un toc cultural que completa l’experiència tardorenca i mostren el pes històric de la regió.
Com arribar-hi
Vol directe Espanya–Ginebra
Tren Ginebra–Yverdon: 1 h – 1 h 15
Alta freqüència de serveis (diverses sortides cada hora)
Una tardor rodona
Vinyes en verema, boscos tenyits d’ocre, mercats impregnats d’aroma de tòfona i un patrimoni que connecta amb la història medieval i romana. Així és Yverdon a la tardor. Una regió que condensa, en petit format, tot allò que fa gran Suïssa. Qui s’hi acosti descobrirà que aquí el luxe no és l’excés, sinó l’autenticitat... Un vi servit en un celler familiar, un passeig fins a un mirador del Jura o una taula on la tòfona, el formatge i el llac són protagonistes.
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
- Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya