Aquí el luxe es viu com a part del barri: la proposta urbana de VP SOGNIO Metropolitano a Madrid
Madrid continua oferint noves maneres de ser viscuda. Canviar de barri, de ritme o d'allotjament transforma l'experiència del viatge i permet descobrir una ciutat més propera, més quotidiana i menys turística.
María José Cayuela
Madrid és, avui més que mai, un destí que es redescobreix des de dins. Lluny de l'impacte monumental immediat, la capital es gaudeix a través dels seus barris, dels seus mercats reinterpretats i d'hotels concebuts per integrar-se en la vida local. Una manera de viatjar que prioritza experiència, context i autenticitat, i que encaixa especialment bé amb escapades urbanes que busquen alguna cosa més que una ubicació cèntrica.
En aquest mapa de la ciutat que es viu com un veí més, VP SOGNIO Metropolitano s'ha consolidat com una de les adreces que millor expliquen aquesta nova forma d'allotjar-se a Madrid. Ubicat a l'avinguda Reina Victòria, dins del districte financer d'AZCA i molt proper a Nuevos Ministerios i a l'estadi Santiago Bernabéu, l'hotel se situa en un enclavament estratègic.
Allotjar-se en aquesta zona permet moure's per Madrid amb facilitat i sense dependre del cotxe. La proximitat a l'eix del passeig de la Castellana i a un dels principals nodes de transport de la ciutat situa el viatger en un dels punts més ben connectats de la capital, tant per a desplaçaments professionals com per explorar la ciutat. Des d'aquí, el centre històric, els barris culturals i els grans espais urbans queden a pocs minuts en transport públic o a peu.
Welcoming luxury
En aquest context, VP SOGNIO Metropolitano proposa una forma de luxe que no busca imposar-se, sinó acompanyar. El concepte de welcoming luxury es tradueix en espais pensats per al descans real, un servei pròxim i una atmosfera que convida a sentir-se part de l'entorn. Les seves 102 habitacions, recentment reformades, combinen tecnologia, confort i calidesa, amb opcions que van des d'estades funcionals fins a suites amb terrassa i solàrium per gaudir de la ciutat a un altre ritme.
L'hotel incorpora a més sales versàtils per a esdeveniments, amb llum natural i equipament d'última generació, reforçant el seu paper com a punt de trobada tant per a viatgers urbans com per a aquells que es desplacen per motius professionals.
Què es menja i es beu aquí?
Una de les claus del nou luxe urbà és la integració de la gastronomia com a experiència social. En aquest sentit, el Mercado Madriles Reina Victoria aporta una dimensió especialment interessant. Inspirat en els grans mercats internacionals, aquest espai reinterpreta el mercat tradicional des d'una mirada contemporània, combinant tradició, disseny i diversitat culinària.
Aquí conviuen tapes madrilenyes, propostes internacionals, opcions saludables i barres pensades per allargar la sobretaula. No es tracta només de menjar, sinó de participar en un lloc de trobada on viatgers i veïns comparteixen taula, reforçant aquesta idea de Madrid com a ciutat viscuda.
Com encaixa VP Hoteles a Madrid?
El projecte de VP Hoteles s'entén millor quan s'observa com un conjunt. Més enllà de l'allotjament, la cadena ha construït a Madrid una identitat reconeixible basada en la integració d'art contemporani, disseny sofisticat i experiències culturals que formen part del viatge. Els seus hotels incorporen col·leccions artístiques, espais curosament concebuts i una relació directa amb la ciutat que va més enllà del que és funcional.
A més de VP SOGNIO Metropolitano, la cadena compta amb altres establiments estratègicament situats que permeten explorar diferents cares de la capital. VP Plaza España Design 5*, en plena Plaza de España, connecta amb el pols cultural i monumental del centre; mentre que VP Jardín de Recoletos i VP Madroño ofereixen una aproximació més clàssica i elegant des de l'entorn del barri de Salamanca.
Tots comparteixen una mateixa filosofia: ubicacions privilegiades, disseny cuidat i una relació directa amb la ciutat, entesa com un escenari viu i no com un simple decorat turístic.
