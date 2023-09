PP i Vox han escenificat aquest dimarts la seva oposició al dret a utilitzar el català, el basc i el gallec durant la primera sessió de la cambra baixa en què s'han pogut utilitzar aquestes llengües sense perill de ser advertit o expulsat per la presidència. Tan bon punt ha començat la sessió, la portaveu dels populars, Cuca Gamarra, ha demanat la paraula per denunciar un incompliment del reglament del Congrés i per advertir que la cambra baixa i els seus diputats "estan subjectes a la Constitució i a la legislació". Poc després, quan ha començat la primera intervenció en una llengua diferent del castellà, la del diputat gallec del PSOE José Ramon Besteiro, Vox ha abandonat l'hemicicle.