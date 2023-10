Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimecres a Manresa per donar suport als joves detinguts per participar en la baralla multitudinària que va tenir lloc fa dues setmanes al centre de la ciutat. Ho han fet en el marc d'un acte a la plaça Sant Domènec on també s'ha criticat la manifestació que s'ha convocat aquest dijous amb el lema 'Manresa diu Prou'. Han fet públic un manifest, que ha rebut el suport de més de 500 persones a títol individual i un centenar d'entitats, en què condemnen l'ús de la seguretat "per promoure el racisme". Clement Ramírez, president de Bages per a Tothom, ha denunciat que durant les detencions dels joves -molts menors- es van "vulnerar els drets més bàsics" i no descarten portar-ho a la fiscalia de menors.