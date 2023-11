El Martí i la seva parella, la Sílvia, treballen a la Cerdanya i fa quatre anys que busquen un lloc per viure-hi. Tot i que han repassat la comarca de punta a punta, no l'han trobat. Finalment han decidit anar a viure a l'altra banda del Túnel del Cadí, a l'Alt Berguedà. Aquí hi han trobat una casa a un preu assequible. Com a mínim, quatre cops més barata que a la Cerdanya. "A la Cerdanya has de treballar tres i quatre vides per pagar una hipoteca. Em sento literalment expulsat de la meva comarca", lamenta. El seu cas no és únic. De fet, a Bagà han notat com l'habitatge s'ha encarit en els darrers anys. L’alcalde, Lluís Casas, ho atribueix al fet que el poc habitatge que hi ha es destina al turisme o el compren veïns de la Cerdanya.