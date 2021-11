Aquestes són les xifres generals del pla de xoc de polítiques actives d’ocupació que el Departament d’Empresa i Treball ha posat en marxa. Un pla de xoc per superar l’impacte de la Covid-19 en el món laboral, recuperar el més aviat possible els llocs de treball perduts per la pandèmia, adequar la formació a les noves realitats laborals i reforçar els sectors que es troben en plena reconversió