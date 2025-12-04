Vídeo: Un ós rentador s'emborratxa en una licoreria de Virginia i acaba desmaiat al lavabo
El lladre emmascarat va irrompre a la licoreria tancada de Virgínia a primera hora de dissabte i va anar directe al prestatge inferior, on es guardava el whisky. El bandit va ser tota una amenaça nocturna: es van trencar ampolles, va caure una rajola del sostre i l’alcohol es va acumular al terra. El sospitós va actuar com un animal perquè, en realitat, és un ós rentador. Dissabte al matí, un empleat de la licoreria de la zona d’Ashland, Virgínia, va trobar el “trash panda” (ós rentador) desmaiat al terra del bany després de la seva escapada etílica. Samantha Martin, una agent que treballa al control animal local, va dir que va portar l’ós rentador de nou al refugi, tot i que va reconèixer que va riure una estona pel camí. La Unitat de Protecció i Refugi Animal del Comtat de Hanover va elogiar Martin per gestionar l’incident i va confirmar que l’ós rentador ja s’havia recuperat de la borratxera.