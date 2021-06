Els productors del Baix Segre han començat aquests dies la recol·lecció del préssec i la nectarina en una de les campanyes amb menys collita dels darrers anys, a conseqüència de les gelades de la primavera. La producció a les comarques de Lleida serà 11% inferior al 2020 -que ja va estar marcat per una davallada productiva important- i un 34% per sota de la mitjana dels últims cinc anys. El sector confia que aquesta situació es tradueixi en una millora dels preus. A la vegada, es requerirà menys mà d'obra que en altres campanyes. Així mateix, la vacunació contra la covid-19 als treballadors agraris fa que, tant des dels ajuntaments com d'empreses i pagesos, s'encari la campanya amb "molta més tranquil·litat" que la passada.