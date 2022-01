El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) coordina un estudi finançant per la Unió Europea que té per objectiu trobar eines per prevenir i extingir grans incendis forestals, coneguts com a focs de sisena generació. El projecte FIRE-RES compta amb un pressupost de 20 MEUR i hi participen 35 institucions europees i d'altres parts del món. El director del CTFC, Antoni Trasobares, ha relatat que el projecte vol marcar una nova línia de gestió i prevenció d'aquest tipus d'incendis, que estan fora de la capacitat d'extinció en un context de canvi climàtic. Diferents experts han visitat aquest dijous dues zones cremades en els darreres anys: Òdena i Santa Coloma de Queralt.