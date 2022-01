El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha estimat aquest divendres que, si tot va segons el previst, a l'abril hi haurà un canvi en la gestió de la pandèmia, de manera que s'eliminaran les quarantenes planificades, fins i tot en positius, ni es comptarà cada nou cas de covid. Argimon ha destacat, en una entrevista amb RAC-1, que la pandèmia «desaccelera» des de fa sis dies a Catalunya i que en els últims tres dies hi ha hagut un «fre» en el creixement a les ucis. De cada 1.000 persones contagiades, 0,6 ingressen a les unitats de crítics, mentre que fa dos mesos eren gairebé 4, ha comparat. Aquests elements, afegit a la cobertura vacunal, la immunització per infecció de milers de catalans i que òmicron és majoritàriament lleu, dibuixa un escenari de futur «optimista», ha ressaltat el conseller.