La neu ha tornat aquest dilluns a cotes baixes al Pirineu. Segons indiquen des del Servei Meteorològic de Catalunya, en alguns casos s'ha situat per sota dels 500 metres. Les màquines llevaneu s'han posat en marxa per netejar les diverses vies afectades, com ara port de la Bonaigua entre Naut Aran (Val d'Aran) i l'Alt Àneu (Pallars Sobirà) o la C-142b en l'accés al Pla de Beret, on calia circular amb cadenes. Les precipitacions en forma de neu han emblanquinat poblacions del nord del Pallars Sobirà com ara Esterri i la Guingueta d'Àneu o Llavorsí, entre d'altres.