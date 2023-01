La manifestació convocada pels CDR cap al consolat francès ha viscut moments de tensió quan els manifestants han volgut enfilar Ronda Sant Pere cap a la plaça Urquinaona. Una línia policial d’antidisturbis els ho ha impedit i hi ha hagut cops de porra i alguna empenta per evitar el pas dels concentrats. El vicepresident de l'ANC, Jordi Pesarrodona, ha caigut a terra i els assistents han escridassat els agents. La manifestació ha sortit des de l’avinguda Maria Cristina cap a les 11.30h i ha arribat al consolat, a plaça Catalunya, sense incidents. Durant la marxa i davant del consolat s’han cridat consignes com 'Ni Espanya, ni França: Països Catalans' o 'Ni Sánchez, ni Macron: Puigdemont'. Hi ha unes 2.500 persones, segons la Guàrdia Urbana.