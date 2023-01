El Departament d'Educació no veu "marge" per incorporar més temes en les negociacions amb els sindicats per revertir les retallades a les portes de la convocatòria de vaga, prevista pel 25 i 26 de gener. A la sortida d'una reunió amb els sindicats, la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, ha defensat que la proposta actual posaria "fi" a les retallades i demana un "mínim exercici de realisme i pragmatisme". Per la seva banda, els sindicats han explicat que ara com ara no estan rebutjant la proposta però que volen "pressionar al màxim" perquè s'incorporin altres temes com negociar el calendari escolar. Alguns sindicats com CCOO proposen consultar als docents sobre si arribar a un acord amb el departament o anar a la vaga.