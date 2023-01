Els funcionaris dels jutjats de Figueres denuncien una situació de "col·lapse" i reclamen més personal i nous jutjats. Els treballadors, més d'un centenar de gestors, tramitadors i auxilis judicials, han elaborat un informe que han enviat al Ministeri i al Departament de Justícia, al TSJC i al Consell General del Poder Judicial on alerten que estan "al límit" i acusen tant al Govern com a l'Estat de "deixadesa total i absoluta". Alerten que el partit judicial de Figueres té unes circumstàncies que el fan "singular" per la situació fronterera, l'obertura de la presó del Puig de les Basses i la mobilitat constant dels jutges. En aquest sentit, critiquen que fa 14 anys que no es crea cap nou jutjat ni se'ls dota de més personal.