La 12a edició del Festival Llum BCN ocuparà l'espai públic amb les seves instal·lacions, enguany amb una especial reflexió sobre les crisis actuals. Del 3 al 5 de febrer el districte de Sant Martí s'omplirà d'obres lumíniques (i sonores) que tracten temes com la relació amb l’energia o el canvi climàtic, cas d''Another Moon', de Kimchi and Chips, i 'We Harvest Wind', de Thijs Biersteker, impulsades amb energies renovables, o 'Atmospheric Lighthouse', una visualització de l'atmosfera de la ciutat a la Torre Glòries. La britànica Chila Kumari Singh cobrirà la façana de Can Framis amb 'Liberty and Light', una peça d'escultures de neó que evita la petjada ecològica del trasllat doncs s'està produint aquí per part d'entitats d'economia social.