Un total de 138 persones refugiades d'Ucraïna s'han incorporat al mercat de treball català a través de contractes amb ajuntaments, consells comarcals i entitats. Així ho ha avançat des de Manresa aquest dimecres el conseller d'Empresa, Roger Torrent, qui ha destacat que l'objectiu és oferir una primera experiència laboral al país, clau per la integració i l'arrelament, i també facilitar-los formació perquè coneguin la llengua i els ajudi a entrar al món laboral. Es tracta d'un programa del Servei Públic d'Ocupació (SOC) que finança aquests contractes amb 4 MEUR. Concretament, de les 138 persones, 123 tenen contractes d'un any, mentre que les altres 15 tenen contractes de mig any.