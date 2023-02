La balneoteràpia redueix el dolor i la fatiga i millora l’estat d’ànim i la qualitat del son dels malalts amb covid persistent. Aquesta és la conclusió de l’estudi realitzat per l’Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) per avaluar els beneficis d’aquests tractaments sobre les seqüeles de la covid . Per contra, les 12 sessions a les que s’han sotmès els participants, la majoria dones, no han millorat altres efectes associats a la malaltia, en aquests cas cognitius, com la pèrdua de memòria o els problemes de concentració. “Hem constatat que els pacients, la majoria molt incapacitats a l’inici del tractament, han vist millorar la seva qualitat de vida en general”, destaca la impulsora de l’estudi, Natàlia Garcia.