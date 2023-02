Els senglars estenen el seu radi d'acció cap al delta de l'Ebre, on posen en risc espècies protegides i l'ecosistema de l'espai natural. Per evitar els danys que causa aquest cop més freqüent presència, el Departament d'Acció Climàtica ha instal·lat sis gàbies trampa per atrapar-los i reduir-ne la població. Els paranys, segons remarquen, s'instal·len en espais on els caçadors no poden organitzar batudes i s'estan mostrant efectius. Des del setembre passat, s'han capturat ja 22 exemplars. Segons el parc natural la densitat de senglars a la zona encara no és molt elevada, però remarquen que la seva acció depredadora pot causar danys greus a la fauna, principalment ocells protegits que nidifiquen a terra, així com altres afectacions.