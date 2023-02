L'hotel Flamingo de l'Estartit (Baix Empordà) fa gairebé un any que acull refugiats ucraïnesos. Els primers van arribar al març i actualment n'hi viuen 120, repartits entre 60 de les 90 habitacions de què disposa l'establiment. Des de mitjans d'estiu, l'hotel també ofereix feina a vuit d'aquests ucraïnesos, una xifra que representa més de la meitat de la plantilla que hi treballa. El propietari de l'hotel Flamingo, Miquel Basieras, explica que els refugiats "tenen moltes ganes de tornar a treballar i guanyar-se la vida", i que per l'hotel també ha estat "fantàstic" perquè els costa molt trobar personal. A més, acollir-los els ha permès mantenir l'allotjament obert tot l'any, en un destí on l'afluència de turistes es concentra a l'estiu.