Un total de 333 empreses catalanes mostraran les seves propostes a la fira de connectivitat més gran del món, el Mobile World Congress (MWC) que obrirà les portes d'aquí a una setmana al recinte de la Fira de Gran Via. D'aquestes, 104 empreses estaran acompanyades pel Govern i podran exposar els seus projectes en un dels estands que hi haurà a la fira i també al 4 years from now (4YFN), un 20% més que l'any passat. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, assegura que "després del cop més dur de la pandèmia aquesta edició del MWC ha de ser la de la recuperació i la de mirar cap al futur". "Tothom al país és conscient de com és d'important aquesta plataforma", ha dit en una atenció als mitjans aquest dilluns.