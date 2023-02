Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat un jove de 22 anys sense carnet de conduir enxampat fent avançaments perillosos dins el túnel de Bracons. Li atribueixen dos delictes contra la seguretat viària per conducció temerària i per conduir sense haver obtingut mai el permís. Agents de trànsit que feien un control preventiu a la C-37 al municipi de la Vall d'en Bas van veure com el vehicle, que duia els quatre intermitent, feia un avançament imprudent posant en perill la resta d'usuaris de la carretera. Quan van aturar el cotxe, el conductor va dir que no duia a sobre el carnet i va ensenyar una foto al seu mòbil. Arran de les gestions per comprovar-ne l'autenticitat, els Mossos van descobrir que mai havia tingut el permís.