La investigació sobre les bessones de dotze anys de Sallent apunta a un salt voluntari per problemes en l’àmbit familiar. L’institut no havia detectat problemes de ‘bullying’. Una de les bessones va morir dimarts a la tarda i l’altra va resultar ferida greu per la caiguda des del balcó de casa seva, al tercer pis. Està en estat crític però estable. Es van trobar dues cartes escrites per elles i dues cadires on s’hi haurien enfilat. Des del principi, els Mossos d’Esquadra ja van descartar indicis de criminalitat en el cas. Les nenes rebien ajuda de psicòlegs a l’institut i també a fora, però això no havia fet saltar les alarmes. La família, procedent de l’Argentina, ja feia dos o tres anys que s’havia instal·lat a Sallent.