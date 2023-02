Els taxistes han descartat fer vaga durant el Mobile World Congress 2023, que s'ha de celebrar entre el pròxim dilluns 27 de febrer i dijous 2 de març. Així ho ha decidit l'assemblea convocada per Élite Taxi aquest dijous, que ha apostat per descartar l'aturada arran d'un acord entre el sector, el departament de Territori i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El pacte, segons ha detallat el portaveu d'Élite Taxi, Tito Àlvarez, permetrà introduir esmenes a la llei d'acompanyament als pressupostos, que s'ha de votar al Parlament pròximament, que inclouen modificacions a la llei del taxi i al decret VTC. Entre d'altres, amb les noves mesures es prohibirà a plataformes com Free Now aplicar descomptes o bonificacions a les tarifes.