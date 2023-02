Els Mossos mantenen totes les línies d'investigació obertes en el cas de les bessones de Sallent. No descarten cap hipòtesi, tampoc la de l'assetjament per motius transfòbics i racistes. La policia centra la investigació en l'entorn familiar i d'amistats per determinar els motius del suïcidi. També estudia les xarxes socials de les joves i els seus telèfons mòbils. Educació diu que no es va detectar cap problema de 'bullying'. Les dues nenes, de 12 anys, rebien ajuda psicològica per la seva situació familiar i social a l'institut, i des del centre de salut mental i juvenil de la Generalitat. La família de les bessones també rebia seguiment dels Serveis Socials. La germana que va sobreviure continua a l'hospital.