El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat "l'oportunitat" que suposa el Mobile World Congress (MWC) per a Catalunya. "Ens situa al centre de l'economia digital", ha remarcat durant la inauguració de l'estand de Catalunya, des d'on s'ha mostrat "convençut" que l'edició d'enguany recuperarà la "vitalitat i energia" que tenia l'esdeveniment abans de la pandèmia. Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha defensat que el Govern vol utilitzar el MWC com a "plataforma" per explicar la feina que duu a terme l'executiu i ha assenyalat el projecte AINA com un "element clau". "Tenim l'obligació d'explicar que el que volem és que el català guanyi impuls i sigui present arreu", ha subratllat Torrent.