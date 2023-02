El Govern garantirà la gratuïtat d’anticonceptius de llarga durada a dones i possibles persones gestants fins a 29 anys. Els departaments de Salut i Igualtat ho han anunciat aquest dilluns en el marc de la presentació del Pla de millora d'accés a l'anticoncepció a Catalunya. També hi podran optar aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat, així com aquelles que ho necessitin per motius clínics, en aquests dos casos encara que tinguin més de 29 anys. El conseller Manel Balcells ha explicat que la mesura preveu assolir la universalitat durant els pròxims quatre anys, “beneficiant més de 600.000 persones”. La consellera Tània Verge ha afegit que permetrà garantir “l’autonomia en l’estratègia reproductiva”.