Els tècnics d'Acció Climàtica i un equip de pescadors de Blanes han començat a retirar els peixos que habiten al pantà de Sau amb l'objectiu final de preservar la qualitat de l'aigua que hi queda i poder-la desembassar fins a Susqueda. En total es preveu l'extracció d'entre 40 i 60 tones de peix, que a nivell ambiental no representen cap interès, i que moririen igualment si continua sense ploure amb el risc de contaminar l'aigua. El dispositiu que ha començat aquest dimecres compta amb tres barques de petites dimensions que treballen amb xarxes per anar capturant els peixos. Posteriorment, l'extracció es durà a terme amb una grua des de la presa. L'operatiu es pot allargar durant un mes i mig.