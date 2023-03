Els Mossos han creat una aplicació mòbil per potenciar la comunicació amb la ciutadania i ser més accessibles. L'eina es presenta com una comissaria virtual que inclou un enllaç directe amb el 112, així com apartats per fer tràmits, trobar la comissària més propera o demanar cita prèvia. Està disponible en català, castellà i anglès i incorpora un canal de WhatsApp específic per a víctimes de violència masclista, així com accés a les bústies de correu que el cos té per informar sobre aquests casos, situacions d'odi i discriminació, terrorisme o internet segura. La previsió és que abans de finals d'any l'instrument pugui començar-se a usar per fer denúncies senzilles, com pèrdues de documentació o autoritzacions per viatjar a l'estranger.