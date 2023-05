Els joves triguen entre 6 i 12 mesos entre els primers pensaments suïcides i la primera temptativa. Ho ha detallat aquest dimecres el Doctor en Psicologia i especialista en conducta suïcida de menors, Francisco Villar, que també ha insistit en la importància d’acompanyar-los en “les fases inicials” i de preguntar de “forma directa” per l’estat emocional en que es troben. El suïcidi juvenil i la necessitat de trencar l’estigma i trobar estratègies de detecció i prevenció han centrat avui la 85a edició del Fòrum Social Pere Tarrés, on diversos professionals han analitzat les estratègies col·lectives i socials que es poden posar en marxa per fer front a una de les principals causes de mort entre els joves de 15 a 29 anys.