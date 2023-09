Plataforma per la Llengua ha reivindicat des de Brussel·les que el govern espanyol disposa de "tots els arguments polítics, jurídics i econòmics" perquè el català, el basc i el gallec siguin reconeguts "demà mateix" com a llengües oficials a la Unió Europea. "Només cal que negociïn hàbilment", ha apuntat aquest dilluns en una atenció als mitjans el responsable de la campanya sobre l'oficialitat de l'organització, Pol Cruz, després de reunir-se amb la representació espanyola davant la UE. Segons l'entitat, la decisió que es prengui aquest dimarts 19 de setembre al Consell d'Afers Generals no passarà desapercebuda, ja que n'estaran pendents "més de deu milions d'europeus".