La cinquena temporada d'Horrorland ha començat a escalfar motors a Vilassar de Dalt (Maresme), concretament al parc aquàtic d'Illa Fantasia, on es fan els càstings d'actors professionals que estiguin familiaritzats en l'art de l'ensurt i la improvisació, espantadors i personal per a les botigues, restauració, els accessos i la neteja. En total, s'han rebut més de 600 candidatures, algunes de les quals d'aspirants de fora de Catalunya, un rècord per a aquest cinquè aniversari, segons ha reconegut el director del certamen, David Moreno. Entre aquest dilluns i dimecres es faran diverses proves (matí i tarda) per cobrir les 240 vacants que necessita Horrorland per a una edició que enguany s'allarga tres dies més.