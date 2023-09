La Guàrdia Civil ha desarticulat un dels grups criminals més importants en tràfic d’haixix a Catalunya, fruit de diverses operacions que es remunten al 2019 i que van tenir el cop definitiu el 30 d’agost amb una intervenció a la costa del Garraf. En aquesta última acció, a la cala de Vallcarca de Sitges, els agents van intervenir 4,5 tones d’haixix i cinc armes preparades per disparar, i van detenir 17 persones. En el conjunt dels operatius dels últims quatre anys per desarticular l’entramat criminal, la Guàrdia Civil ha intervingut 5,7 tones d’haixix, 600.000 euros i cinc armes de foc, i ha fet 50 detencions. La policia avisa que creix l’especialitació en l’ús d’armes de guerra entre els tràficants per protegir-se de possibles robatoris.