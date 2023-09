L'equip de govern de Figueres té previst encarregar en breu l'avantprojecte per construir la futura ronda nord de la ciutat. L'Ajuntament ja té una valoració econòmica del que costaria el tram de 2,5 quilòmetres que ha d'assumir el consistori: 8,2 MEUR. La ronda tindrà dos carrils –un per banda- i començarà just a l'entrada del municipi venint de Llançà. Discorrerà per l'Aigüeta, els Cendrassos i Horta Capellera fins a l'avinguda Perpinyà i Salvador Dalí, on hauria d'enllaçar amb el tram amb un túnel sota el castell de Sant Ferran –competència de la Generalitat- per connectar amb l'estació de l'AVE.