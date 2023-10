Normalitat en el servei de Rodalies a l'R3 aquest divendres al matí durant el primer dia laborable després de l'inici del tall per les obres de desdoblament. Des de primera hora, l'estació de Centelles ha acollit l'anada i vinguda de passatgers en un ambient tranquil, on els informadors dirigien els usuaris cap als busos que els portarien a destí. L'afluència d'aquest divendres de pont, però, és un 40% inferior a la d'un dia normal. Des de Perquè no ens fotin el tren, Montse Ayats ha insistit en què la informació sobre els horaris i la logística ha arribat "tard i malament". Reclamen que hi hagi personal "a totes les estacions". Per Ayats, dilluns serà "la prova de foc" i confia que aquests dies serveixin per "ajustar" el funcionament.