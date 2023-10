La plataforma d'assaig per a prototips de l'eòlica marina costarà 80 MEUR i ha d'estar construïda el desembre del 2025. La directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Marta Morera, ha explicat que el projecte experimental, batejat amb el nom de Plemcat, ha obtingut 30 MEUR de subvenció de la convocatòria 'Renmarinas'. La plataforma servirà per posar a prova tres prototips de molins, el més alt de 220 metres, i obtenir informació sobre viabilitat, impacte ambiental o incidència en la biodiversitat. Morera ha subratllat que la instal·lació de parcs comercials és pràcticament un fet i que els resultats podran "condicionar" els requisits per a la implantació i "reduir" els possibles impactes negatius per al territori i el paisatge.