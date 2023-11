Entitats socials s'han concentrat aquest dilluns per defensar la reserva del 30% en les noves construccions per a habitatge social a Barcelona. "La mesura funciona", ha dit la portaveu de la PAH, Lucía Delgado, que ha acusat alguns partits polítics de voler-la tombar. Els portaveus han coincidit que si no s'han assolit les xifres d'habitatge social esperades ha estat per la decisió de no suspendre llicències que ja estaven en curs, per la pandèmia, que va bloquejar les activitats, i per la manca d'inspeccions del consistori. "Si s'haguessin fet inspeccions rigoroses, ara a la ciutat hi hauria més pisos", ha dit Delgado. Les entitats demanen a l'Ajuntament de Barcelona més recursos per fer complir la reserva i evitar fraus.