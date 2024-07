Unes 35 dotacions dels Bombers treballen en l'extinció d'un incendi que afecta diverses naus a Polinyà, segons ha informat el cos. Els Bombers han rebut l'avís a les 1.54 hores per un foc a la carretera Pintor Cases, al polígon de Can Humet. Es tracta d'una indústria d'emmagatzematge de productes químics i el foc està afectant productes tòxics, inflamables i corrosius, motiu pel qual Protecció Civil ha activat el pla d'emergència per risc químic Plaseqcat i s'han enviat alertes als mòbils. En un primer moment s'ha decretat el confinament de les poblacions de Polinyà i Santa Perpetua de Mogoda però a les sis del matí s'ha aixecat el de la segona i cap a les 7.30 hores el de Polinyà, tot i que es manté a l'entorn de la indústria afectada.