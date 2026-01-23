Vídeo: Paneque defensa que "no li constava" que els maquinistes no circularien dijous quan va anunciar la represa de Rodalies
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat aquest divendres que "no li constava" que els maquinistes no circularien dijous quan el Govern va anunciar el dia abans la represa de Rodalies. "A nosaltres no ens constava la situació que coneixem a les 6 del matí", ha dit respecte dijous, que va començar sense trens circulant tot i l'anunci d'una represa progressiva del servei. Paneque ha apuntat que la interlocució del Govern és amb Adif i Renfe i no directament amb els maquinistes. "Jo tinc el ple convenciment que el Govern en tot moment ha fet allò que havia de fer", ha apuntat recordant que Adif va certificar la "seguretat i operativitat" del sistema, motiu pel qual es va ordenar la represa del servei.