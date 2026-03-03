Vídeo | El Govern confia poder arribar a un acord amb els docents abans de les mobilitzacions
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, s’ha mostrat aquest dimarts confiada que les converses entre l’executiu i els mestres acabin propiciant un pacte que eviti les mobilitzacions convocades pel sector educatiu. “L’objectiu és arribar a millores en la qualitat educativa i que hi hagi els recursos necessaris per a desenvolupar-les”, ha dit, tot afegint que el Govern “espera que es pugui arribar a un acord”. “Són converses que estan en marxa i esperem que el diàleg i l’esforç del Govern i els sindicats donin el seus fruits”, ha sentenciat.