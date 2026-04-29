Vídeo: Una desena de xefs amb estrelles Michelin rememoren Santi Santamaria
Quinze anys després de la seva desaparició per un infart de miocardi als 53 anys, la profunda empremta que va deixar Santi Santamaria, el primer a Catalunya que va aconseguir tres estrelles Michelin (1994) gràcies a la seva feina a El Racó de Can Fabes, després Can Fabes, segueix viva al món de la gastronomia i en la memòria dels xefs. Va quedar clar en el tribut que se li va retre ahir a Can Jubany, a Calldetenes, al qual van acudir desenes de cuiners vinguts de tot Espanya. El restaurant es va omplir fins a la bandera.