Vídeo: Els metges protesten davant la Generalitat per reclamar solucions a la sobrecàrrega laboral en una nova jornada de vaga
Més de 300 metges s’han concentrat aquest dimecres davant del Palau de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, per reclamar al Govern solucions per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. La protesta s’emmarca en l’onzena jornada de vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya des de la tardor. Els metges també protesten en l’àmbit estatal i el sindicat dona suport a aquestes mobilitzacions, però insisteix que Catalunya té competències per tractar les seves reivindicacions i insta el president, Salvador Illa, a negociar. Metges de Catalunya també ha fet una crida als professionals a no assumir activitat addicional i voluntària per visibilitzar que el sistema se sosté sobre el seu "sobreesforç". Més informació