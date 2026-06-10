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Vídeo: Maten d’un tret al cap un home al centre de Barcelona
Un home ha mort d’un tret al cap al carrer Balmes de Barcelona aquest matí, han confirmat a l’ACN fonts coneixedores. Els fets han tingut lloc cap a les 10 hores, davant de la comissaria de la Policia Nacional que tramita l’expedició de documents nacionals d’identitat i passaports. Al lloc hi ha efectius policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Diumenge, un altre home va morir en un tiroteig, en aquest cas a la Zona Franca, al carrer Mineria. Més informació