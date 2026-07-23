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Vídeo: Deflagració de gas als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona
Vuit persones han resultat ferides per una deflagració de gas que hi ha hagut als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona, segons el balanç definitiu ofert pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Dos dels ferits són greus, tres menys greus i els altres tres, lleus. Els vuit afectats són homes. Els dos greus i dos dels menys greus han anat a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que l'altre menys greu i els tres lleus han anat a l'Hospital Clínic. El SEM ha activat vuit ambulàncies per aquest servei. El succés ha tingut lloc en el marc d'unes obres d'accessibilitat a l'estació, i sembla que l'origen de la fuita que ha provocat la deflagració es trobaria en una canonada.