Planoles obrirà una escola bressol a partir del setembre en un espai de l'escola Núria Morer i Pi. Les obres d'adequació, que es faran a l'estiu, costaran 23.000 euros i la Generalitat subvencionarà una part del servei. Si bé de moment tenen dos infants inscrits pel curs vinent, preveuen incrementar la xifra properament amb nous naixements i especialment si aconsegueixen atraure més famílies. El principal escull és la falta d'habitatge. Des de l'Ajuntament estan en converses amb l'Estat per mobilitzar dotze apartaments a la collada de Tosses propietat de l'Estat per oferir-los com a lloguer social. I també han entrat en una prova pilot de la Generalitat per rehabilitar dues plantes d'una casa i revertir el despoblament rural.